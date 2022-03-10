Представитель Apple сообщил ресурсу The Verge, что новый 27-дюймовый Studio Display должен отлично работать с Windows. Однако некоторые функции, доступные благодаря встроенной в монитор однокристальной системе Apple A13 Bionic, будут работать только на компьютерах Mac.

Отображение контента и встроенная 12-мегапиксельная камера будут работать как обычно. Но на компьютерах Windows не получится задействовать функции «В центре внимания» (Center Stage), «Привет, Siri» и пространственное аудио (Spatial Audio) — для них потребуется macOS, несмотря на то, что в монитор встроен чип от iPhone. Кроме того не получится обновить прошивку - это можно сделать только из-под macOS.

Apple также отмечает, что разрешение монитора будет зависеть от используемого компьютера: не все компьютеры могут выводить сигнал 5K 60 Гц через Thunderbolt или USB-C (то же самое было и с LG Ultrafine 5K).