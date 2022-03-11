По информации портала 9to5Mac со ссылкой на собственные источники, до конца этого года Apple представит новый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro с процессором M2.

Сообщается, что следующее поколение MacBook Air под кодовым названием J413 выйдет только в одной версии с чипом M2 («Staten»), который основан на мобильном процессоре A15 Bionic. Он состоит из 8 ядер ЦП и 10 графических ядер. Этот чип станет заменой платформе М1, а не альтернативой M1 Max или M1 Ultra.

Источник также сообщает о готовящемся релизе 13-дюймового MacBook Pro с чипом M2 под кодовым названием J493. Он предположительно сохранит дизайн своего предшественника, от которого будет отличаться только конфигурацией железа. По слухам, компания намерена отказаться от приставки Pro в названии старшей линейки лэптопов. Таким образом, новинка может быть представлена как MacBook (2022).

Помимо этого, компания также активно разрабатывает чипы M2 Pro, Max и Ultra для будущих обновлений топовых MacBook Pro и Mac Studio.

Презентация новинок ожидается осенью этого года.