Спустя два дня после официального дебюта iPhone SE третьего поколения в сети появились результаты тестирования новинки в бенчмарке Geekbench.

Как известно, iPhone SE 3 получил чип A15 Bionic, который используется во всех смартфонах серии iPhone 13. В одноядерном тесте смартфон заработал 1695 баллов, а в многопоточном — 4021 балл. Интересно, что в одноядерном тесте он сумел даже обойти своего старшего брата — iPhone 13 — на счету которого в Geekbench 5 числится 1672 балла. Правда в многопоточном тесте топовая модель все же превосходит новичка — 4481 балл.

Интересно, что новый бюджетный смартфон Apple оказался мощней одного из флагманских смартфонов на Android - Samsung Galaxy S22 Ultra, который в одноядерном тесте набирает всего 1232 балла, а в многоядерном — 3433 балла.

Для сравнения, iPhone SE второго поколения, базирующийся на процессоре A13, набрал 1312 и 2819 баллов, подтверждая, как и ожидалось, значительный скачок производительности. Кроме того, отчёты Geekbench подтверждают, что новый ‌iPhone SE‌ оснащён 4 ГБ оперативной памяти.