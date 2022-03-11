Старт продаж обновлённой версии iPhone 13 состоится через неделю, но гаджет уже попал в руки некоторых популярных блогеров. Видеоряд позволяет в деталях оценить будущую новинку.

В отличие от фиолетовых iPhone 12 в прошлом году, iPhone 13 получил сразу два разных цвета — для младших и для старших моделей. Базовый iPhone 13 имеет более тёмный оттенок, глянцевое покрытие задней крышки и матовое у модуля камеры. Pro-версия, в свою очередь, напоминает слегка переработанную версию iPhone 11 Pro в расцветке Midnight Green. Кроме того, его боковая рамка изготовлена ​​из нержавеющей стали, а у стандартной модели — из алюминия.

И ещё два видео: раз и два. А здесь можно посмотреть на фотографии новинок.

Кроме нового цвета, смартфоны полностью идентичны представленным прошлой осенью модификациям: процессор Apple A15 Bionic, от 128 ГБ встроенной памяти, 12-мегапиксельные датчики во всех камерах, новый кинематографический режим съёмки, чип U1 и коннектор MagSafe.