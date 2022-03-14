Поставщик Apple тайваньская компания Foxconn временно остановила работу своих заводов в китайском мегаполисе Шэньчжэнь из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и введения там локдауна. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Одно из этих предприятий производит iPhone. Foxconn, также известная как Hon Hai Precision Industry Co., приостановила работу двух кампусов и перераспределила работу по другим производственным мощностям. Ожидается, что блокировка будет действовать до 20 марта и первоначально была введена правительством Китая после того, как в воскресенье (13 марта 2022) было зарегистрировано более 3000 случаев заболевания COVID-19.

Китай переживает сильнейшую вспышку COVID-19 с начала пандемии. В рамках карантинных мер были изолированы 17,5 миллиона жителей Шэньчжэня. Чиновники остановили работу общественного транспорта и призвали людей работать дома.

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и главным подрядчиком Apple.