В новом отчете аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что, в отличие от уже выпущенных смартфонов Apple, модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro получат совершенно разные характеристики.

По данным эксперта, на новейшем процессоре Apple A16 Bionic будут работать только «прошки», то есть iPhone 14 Pro и Pro Max, в то время как более дешевые модели, то есть iPhone 14 и 14 Max, получат процессор Apple A15 Bionic. Им сейчас оснащена серия iPhone 13.

Куо также подтвердил, что в этом году Apple откажется от mini-версии: будет iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Диагональ дисплея смартфонов с приставкой Max — 6,7 дюйма, обычных — 6,1 дюйма.

Аналитик добавил, что все четыре модели iPhone 14, скорее всего, будут оснащены 6 ГБ памяти, при этом обычный iPhone 14 и iPhone 14 Max получат память LPDDR4X, а Pro — LPDDR5.

В ноябре прошлого года издание The Information сообщило о том, что запланированные на 2022 год флагманские смартфоны Apple могут получить старый процессор. Это связано с тем, что поставщик чипов для Apple — тайваньская компания TSMC — не успеет изготовить процессоры нового поколения.