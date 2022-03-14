Apple выпустила масштабные обновления iOS 15.4 и iPadOS 15.4 для всех владельцев совместимых устройств.

iOS 15.4 добавляет возможность использования Face ID во время ношения маски, которая работает как обычная Face ID, но сканирует области вокруг глаз для аутентификации. iPadOS 15.4 представляет функцию «Универсальное управление», которая позволяет использовать одну и ту же клавиатуру и мышь с вашими iPad и Mac.

Обновления также добавляют 37 новых эмодзи и закладывают основу для новой функции "Tap to Pay on iPhone", которая позволяет NFC-совместимым iPhone принимать платежи через Apple Pay. Также есть обновления для добавления пользовательских доменов в iCloud Mail прямо на устройстве, улучшения Siri, новые функции «Экстренный вызов – SOS» и многое другое.

Помимо этого были выпущены macOS Monterey 12.3, watchOS 8.5 и tvOS 15.4.