По данным сетевых источников, в этом году Apple может представить новый Mac Pro, который наконец перейдёт на собственный ARM-процессор компании.

Специально для него Apple разрабатывает очень мощный процессор, в состав которой войдут сразу два фирменных чипа M1 Ultra, объединённых специальным мостом на архитектуре Apple UltraFusion. В теории это позволит установить в компьютер до 256 ГБ оперативной памяти.

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022



This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.



Processor name: "Redfern"

Coming with new Macs Pro this September #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/afj0dSmQvk — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 12, 2022

Инсайдер Majin Bu показал схему якобы будущего процессора. По его словам, новая SoC M1 Ultra (кодовое название Redfern) получит в общей сложности 40 ядер CPU и 128 ядер графического процессора. Сам компьютер будет представлен на осенней презентации.

В то же время Марк Гурман из Bloomberg уверен, что процессор M1 Ultra, который лёг в основу Mac Studio, станет последним представителем своего поколения, а будущий Mac Pro будет дожидаться флагманского процессора поколения M2, чтобы уйти от использования процессоров Intel. По его мнению, Mac Pro будет основан на процессорах M2 Ultra и M2 Extreme.