По данным сетевых источников, в этом году Apple может представить новый Mac Pro, который наконец перейдёт на собственный ARM-процессор компании.

Специально для него Apple разрабатывает очень мощный процессор, в состав которой войдут сразу два фирменных чипа M1 Ultra, объединённых специальным мостом на архитектуре Apple UltraFusion. В теории это позволит установить в компьютер до 256 ГБ оперативной памяти.

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022



This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.



Processor name: "Redfern"

Coming with new Macs Pro this September #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/afj0dSmQvk