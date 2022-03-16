Для нового Mac Pro Apple может объединить два чипа M1 Ultra в один очень мощный

По данным сетевых источников, в этом году Apple может представить новый Mac Pro, который наконец перейдёт на собственный ARM-процессор компании.

Специально для него Apple разрабатывает очень мощный процессор, в состав которой войдут сразу два фирменных чипа M1 Ultra, объединённых специальным мостом на архитектуре Apple UltraFusion. В теории это позволит установить в компьютер до 256 ГБ оперативной памяти.

Инсайдер Majin Bu показал схему якобы будущего процессора. По его словам, новая SoC M1 Ultra (кодовое название Redfern) получит в общей сложности 40 ядер CPU и 128 ядер графического процессора. Сам компьютер будет представлен на осенней презентации.

В то же время Марк Гурман из Bloomberg уверен, что процессор M1 Ultra, который лёг в основу Mac Studio, станет последним представителем своего поколения, а будущий Mac Pro будет дожидаться флагманского процессора поколения M2, чтобы уйти от использования процессоров Intel. По его мнению, Mac Pro будет основан на процессорах M2 Ultra и M2 Extreme.

Источник: AppleInsider

Обсуждение

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16.03.2022, 00:03
 А потом четыре чипа, а потом восемь чипов... и так до бесконечности, пока в гипотетический iMac Pro не перестанут влезать=)
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