Портал 9to5Mac поделился эксклюзивной информацией о будущих флагманских смартфонах Apple iPhone 14, выход которых ожидается этой осенью.

Один из самых интересных моментов: в линейке не будет версии mini, Apple готовит устройства с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма. Кодовое название iPhone 14 — D27 и D28, а у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — D73 и D74.

Дисплей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max станет более вытянутым, чтобы соответствовать новому дизайну с двумя вырезами под Face ID и селфи-камеру, который заменит чёлку. Разрешение останется на уровне текущих флагманов.

Как сообщалось вчера, iPhone 14 и 14 Max сохранят чип Apple A15, модели Pro и Pro Max получат Apple A16. Все iPhone 14 получат 6 ГБ оперативной памяти.

Ещё одним нововведением, над которым работает Apple, является функция спутниковой связи, которую компания планировала внедрить ещё в iPhone 13. Неясно, будет ли технология готова в этом году, но Apple тестирует прототипы, способные отправлять текстовые сообщения через спутник. Эта система получила внутреннее название «Stewie».