В 2020 году Apple начала исключать из комплекта iPhone наушники EarPods и зарядные устройства, ограничившись кабелем. Компания объясняла свои действия заботой об окружающей среде.

Издание Daily Mail утверждает, что исключив зарядное устройство и наушники из упаковки своих смартфонов, производитель сэкономил 5 млрд фунтов стерлингов. Это эквивалентно $6,5 млрд.

Убрав аксессуары из коробки с iPhone, Apple не стала понижать стоимость своих гаджетов. С тех пор компания реализовала примерно 190 млн смартфонов. В то же время многие пользователи новых iPhone имеют только адаптеры на 5 Вт, которые шли в комплекте со старыми моделями. А это значит, что пользователи вынуждены потратить $19 на зарядное устройство на 20 Вт и еще $19 на замену EarPods.

Уменьшение размера упаковочных коробок позволило разместить на транспортировочном поддоне на 70% больше устройств. Отчасти, это сократило расходы на доставку примерно на 40%.

Стоит отметить, что эти расчеты производились без поправки на то, что компоненты производства смартфонов также росли в цене, а по всему миру наблюдались проблемы с логистикой из-за пандемии.

Сама компания заявляла, что сократит выбросы углерода на 2 млн тонн в год за счет урезания своих комплектов смартфонов. В апреле 2021 года Apple заявила, что из-за отказа от бесплатного зарядника ей удалось сэкономить почти 900 тысяч тонн металла.