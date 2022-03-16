По данным аналитической компании Sensor Tower, с 24 февраля из российского сегмента App Store были удалены почти 7000 мобильных приложений. Это на 105% больше, чем в первой половине месяца.

Согласно данным аналитиков, изъятые из App Store приложения в России скачали около 218 млн раз — это более 3% от 6,6 млрд глобальных загрузок. Многие создатели приложений также изъяли свои продукты из белорусского App Store: с 24 февраля было удалено 5900 приложений — на 73% больше, чем в первой половине месяца.

Несмотря на то, что многие компании приостановили свою деятельность в России, отдельные техногиганты оставили свои разработки в репозитории. Удаление приложений из магазина является стандартной практикой для Apple — чаще всего это происходит с устаревшим и неподдерживаемым ПО, однако объективная статистика демонстрирует ситуацию более наглядно.

Среди удалённых приложений есть и приложения компаний, которые временно приостановили свою деятельность в РФ или же вообще ушли из нашей страны. Среди них American Eagle, H&M, ShopStyle. Также издание называет приложения NFL, NBA, WWE и канала Eurosport. Пользователи не могут найти популярные приложения для тренировок вроде Kaiser Permanente или скачанный более 4,2 млн раз MyFitnessPal. Однако чаще всего, по данным Sensor Tower, из российского App Store удалялись игры — проекты студий Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и другие.