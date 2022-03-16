По данным европейской коалиции Right to Repair, депутаты Европарламента проголосовали за перевод гаджетов и электрокаров на легко заменяемые батареи. Соответствующий закон может быть принят уже в этом году, а его вступление в силу на европейском рынке ожидается в течение ближайших 12-24 месяцев.

Закон также подразумевает продажу аккумуляторов в течение 10 лет после выхода устройств, так что, по сути, одним телефоном можно будет пользоваться на протяжении всего этого времени — были бы батарейки, да не ломались бы другие запчасти.

Инициатива депутатов Европарламента направлена ​​на продление срока службы цифровых устройств и сокращение количества электронных отходов. Встроенные аккумуляторы являются «слабым местом» большинства технических устройств. Нередко первым делом выходит из строя именно батарея. Нет гарантий, что за батареей в мусорное ведро не последует весь телефон.

Эксперты считают, что такой законопроект далёк от реализации. Переговоры с главами государств продлятся ещё какое-то время, а производителям выделят достаточно времени для подготовки к новым требованиям.