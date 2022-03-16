Во Франции покупатель получил Mac Studio до официального старта продаж
Во Франции один из первых покупателей Mac Studio уже получил свой заказ. Хотя официально поставки должны начаться только 18 марта.
Читатель французского сайта Mac4ever Саймон заявил, что магазин, в котором он сделал заказ, по ошибке доставил устройство раньше срока. Он приобрёл Mac Studio с процессором M1 Max.
Apple старается не допустить, чтобы её продукты попадали к покупателям раньше официального старта продаж, но иногда розничные магазины допускают ошибки. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда некоторые покупатели получили iPad Pro с M1 на несколько дней раньше, чем блогеры выпустили на них обзоры.
Mac Studio был представлен на прошлой неделе. Компьютер имеет тот же форм-фактор, что и Mac mini, но он толще в 2 раза, чтобы вместить в себя систему охлаждения. У Mac Studio полностью алюминиевый корпус с закругленными краями и черным логотипом Apple сверху. Стоимость Mac Studio с M1 Max с 32 Гб оперативной и 512 Гб SSD памяти составляет 2999€. Версия с M1 Ultra, 64 Гб оперативной и 1 Тб SSD-памяти — 4599€.
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