Во Франции один из первых покупателей Mac Studio уже получил свой заказ. Хотя официально поставки должны начаться только 18 марта.

Читатель французского сайта Mac4ever Саймон заявил, что магазин, в котором он сделал заказ, по ошибке доставил устройство раньше срока. Он приобрёл Mac Studio с процессором M1 Max.

Apple старается не допустить, чтобы её продукты попадали к покупателям раньше официального старта продаж, но иногда розничные магазины допускают ошибки. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда некоторые покупатели получили iPad Pro с M1 на несколько дней раньше, чем блогеры выпустили на них обзоры.

Mac Studio был представлен на прошлой неделе. Компьютер имеет тот же форм-фактор, что и Mac mini, но он толще в 2 раза, чтобы вместить в себя систему охлаждения. У Mac Studio полностью алюминиевый корпус с закругленными краями и черным логотипом Apple сверху. Стоимость Mac Studio с M1 Max с 32 Гб оперативной и 512 Гб SSD памяти составляет 2999€. Версия с M1 Ultra, 64 Гб оперативной и 1 Тб SSD-памяти — 4599€.