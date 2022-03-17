В распоряжении издания 91mobiles оказалась серия реалистичных изображений будущего флагмана Apple. Опубликованные рендеры позволяют оценить предполагаемый дизайн новинки со всех сторон, не дожидаясь традиционной сентябрьской презентации бренда.

Как видно, кардинально изменится лишь фронтальная панель: большой вырез сверху, именуемый чёлкой, уйдёт в прошлое, вместо него появятся два более привычных для современных смартфонов выреза. Один — продолговатый, для датчиков системы Face ID, а второй — для фронтальной камеры. Источник также указывает на одинаковые рамки экрана со всех сторон.

Рендеры дают представление и о компоновке основной камеры. Она объединит три датчика изображений, включая основной с 48 млн пикселей, лидар, микрофон и светодиодную вспышку. Все компоненты заключены в область квадратной формы с закруглёнными углами.

Кнопка питания находится справа, а качелька громкости, лоток для SIM-карты и ползунок режима — слева. Сзади дизайн идентичен iPhone 13 Pro. Источник 91mobiles также сообщил, что смартфон сохранит диагональ дисплея — 6,1 дюймов.

По слухам, в линейку iPhone 14 войдёт четыре модели: 14 и 14 Pro с экраном диагональю 6,1 дюйма, а также 14 Max и 14 Pro Max с матрицей 6,7 дюйма (у моделей Pro будут более «сильные» характеристики). В этом году Apple не станет выпускать мини-версию флагмана с экраном 5,4 дюйма, поскольку такие гаджеты, судя по статистике, пользуются всё меньшим спросом.