Завтра начнутся официальные продажи нового компьютера Apple Mac Studio. Блогеры и журналисты получили компьютер заранее и поделились первыми впечатлениями. В целом, все его хвалят, а претензий практически нет.

Одними из первых новинку опробовали в редакции The Verge и остались очень довольны. Сотрудники издания отмечают невероятную мощность компьютера, при этом даже при самых больших нагрузках он остаётся практически бесшумным. Даже когда делались сложные проекты в Adobe After Effects и Blender, где любой процессор Intel уже бы ревел, Mac Studio оставался неслышимым. Новинка Apple теперь кажется одним из немногих компьютеров, которые могут раскрыть всю мощь программного обеспечения Adobe.

Обозреватели назвали большим плюсом Mac Studio наличие множества портов. Компьютер располагает двумя разъёмами USB Type-C, двумя USB Type-A, четырьмя Thunderbolt 4, сетевым портом, HDMI, 3,5-мм аудиовыходом и слотом для SD-карт. Журналисты отметили, что благодаря этому за всё время тестирования компьютера им не приходилось использовать переходники или USB-хабы.

А вот производительность GPU всё же стоит оценить отдельно. Сама Apple говорила, что M1 Ultra получил графическое ядро, которое сопоставимо с GeForce RTX 3090, но с меньшим на 200 Вт энергопотреблением. Как минимум в тестах, которые сделали в редакции The Verge, ситуация совсем не такая. В бенчмарке Geekbench 5 Compute, который оценивает графическую производительность, процессор M1 Ultra уступил ПК с видеокартой GeForce RTX 3090 более чем в два раза.

В игровом тесте Shadow of the Tomb Raider видеокарта GeForce RTX 3090 также оказалась значительно быстрее графики процессора M1 Ultra. При разрешении 1080p на видеокарте NVIDIA средняя частота кадров составила 142 FPS, а на компьютере Apple — 108 FPS. При этом журналисты The Verge подчёркивают, что во время тестов на Mac Studio происходили заметные подтормаживания вне зависимости от разрешения.

Для обзора в The Verge был использован самый мощный Mac Studio с процессором M1 Ultra, использующий 20 вычислительных и 64 графических ядра, а также 128 ГБ унифицированной памяти и 2 ТБ SSD, стоимостью $6199.