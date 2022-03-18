Стоимость iPhone в России увеличилась в среднем на 24–34%, планшетов — на 13–34%, MacBook — на 46–142%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса Price.ru. В нем сравнивались цены на 23 февраля и 15 марта.

Среди устройств Apple сильнее всего подорожали ноутбуки. Некоторые модели стоят теперь в 2–2,4 раза дороже. К таким относятся 16-дюймовый MacBook Pro на платформе M1 Pro (MK1E3) и 13-дюймовый MacBook Pro на M1 (Z11B0004T). За них сейчас просят 480 и 302 тысячи рублей соответственно. Меньше всего подорожал 13-дюймовый MacBook Air на M1 — его цена за три недели выросла на 46%. Такой рост объясняют тем, что многие работники в России из ИТ-сфер пользуются именно ноутбуками Apple.

Из смартфонов компании больше всего подорожал iPhone 13 со 128 гигабайтами памяти, цена на него взлетела на 34 процента, до 96 тысяч рублей. Также заметно подорожал iPhone 13 Pro с накопителем на 128 гигабайт — на 31 процент, до 125,9 тысячи рублей. Меньше всего подорожали iPhone 11 на 128 ГБ и iPhone 11 на 64 ГБ: цены на них выросли на 24% и составили 61.000 рублей и 55.900 рублей соответственно.

При этом, по данным исследователей, стоимость планшетов компании увеличилась всего на 13–34%. Сильнее всего подорожал iPad Pro 12.9 128 ГБ, а меньше всего — iPad Pro 11 128 ГБ.