В первых обзорах монитора Apple Studio Display западные журналисты отметили посредственное качество изображения со встроенной веб-камеры. При этом монитор не только оснащается 12-мегапиксельным датчиком, но у него даже есть процессор A13 Bionic исключительно для обработки функций этой самой камеры.

Apple сообщила, что в Studio Display установлена та же ультраширокоугольная камера, что и в последних моделях iPad, включая iPad Air образца 2022 года. Джоанна Штерн из The Wall Street Journal привела наглядный пример, сравнив, камеры Studio Display, 14-дюймового MacBook Pro, iPhone 11 Pro и LG UltraFine 5K с вебкой на 2 Мп, а после попросила нескольких человек «вслепую» оценить качество съёмки. Все опрошенные сообщили, что хуже всего снимает Studio Display.

"На деле при хорошем освещении изображения выглядят ужасно, при слабом — совершенно убого. Я попробовал FaceTime, Zoom, Photo Booth, QuickTime — где угодно получается печальный результат. Отключение функции Center Stage не помогает, как не помогает и отключение портретного режима", — написал Нилай Патель из The Verge.

После выхода обзоров Apple сообщила нескольким журналистам, что обнаружила неполадку, из-за которой съёмка происходит некорректно. В компании пообещали, что в одном из следующих обновлений ситуация улучшится, но как именно, не уточнили.

При этом сам дисплей журналисты хвалят. Он яркий, четкий и полностью оправдывает ожидания пользователей. Продажи Studio Display в США и Европе начались с сегодняшнего дня.