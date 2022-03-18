8 марта были анонсированы смартфоны iPhone SE третьего поколения и сегодня они поступают в продажу, хотя и не во всех странах. Аналитики из DigiTimes полагают, что спрос может привести к выпуску 30 млн этих устройств только в этом году, что примерно соответствует поставкам смартфона iPhone SE 2020.

По сведениям DigiTimes, Apple уже подготовила около 5 миллионов компонентов для нового iPhone SE в первом квартале этого года, но фактические поставки будут ниже. Тем не менее ожидается, что поставки в следующем квартале увеличатся до 11 миллионов единиц и сохранятся на таком же уровне в третьем квартале. Поставки начнут сокращаться только с четвёртого квартала, когда на рынке появятся смартфоны линейки iPhone 14.

Аналитики DigiTimes уверены, что выход нового ‌iPhone SE‌ значительно увеличит поставки телефонов 5G на рынки за пределами Китая в 2022 году. В 2021 году за пределами Китая было реализовано около 280 млн телефонов с поддержкой сетей 5G, но в 2022 году это число может вырасти более чем на 60% до 450 млн ед.