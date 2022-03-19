Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник на рынке смартфонов, Apple отказалась продавать в России продукцию, анонсированную на весенней презентации, включая новые iPhone SE и Mac Studio.

Источник подтвердил, что компания прекратила продажу устройств и поставки новых девайсов в Россию, но пока не ушла с российского рынка. При этом магазин приложений App Store продолжает работать, хотя из него и удалено больше приложений, чем во всех других странах, а обновления iOS и macOS приходят на устройства российских пользователей. Apple также продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

Новинки с весенней презентации уже продают на «Авито». Например, iPhone SE (2022) предлагают за 70-160 000 рублей, Mac Studio — за 320-750.000 рублей. Продавцы возят технику из США, Европы, ОАЭ.

Отказ Apple выпускать все эти новинки в России сюрпризом не стал — они так и не появились в российском разделе сайта компании. Сама Apple заявила о приостановке поставок в Россию 2 марта 2022 года.