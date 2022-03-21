На прошлой неделе Mac Studio поступил в продажу и уже появилось первое видео с изучением внутреннего устройство новейшего десктопа Apple от YouTube-канала Max Tech.

Открыть корпус Mac Studio оказалось не так просто: снаружи не видно вообще никаких винтов, но добраться до них удалось, аккуратно сняв приклеенное к основанию резиновое кольцо. Практически сразу после снятия крышки обнаружился слот для SSD, и авторы обзора сделали вывод, что конфигурацию машины можно будет улучшить. Apple пока что заявила, что Mac Studio нельзя проапгрейдить: в продаже нет отдельных совместимых накопителей SSD.

Это подтвердил блогер Люк Миани, который попытался вставить SSD из одного Mac Studio в другой, но после включения, компьютер не распознал новый диск. Вероятно, установить новый SSD в Mac Studio можно только в авторизованных сервисных центрах.

Дальнейший разбор показал, что практически 2/3 толщины корпуса заняла массивная система охлаждения с двумя вентиляторами, закреплённая на материнской плате. Размеры последней оказались весьма скромными, при этом внушительную часть её площади занимает сам чип M1 Ultra, прикрытый теплораспределительной пластиной. Он почти вчетверо больше десктопного AMD Ryzen — такие габариты обусловлены размещением чипов памяти прямо вокруг CPU. Несмотря на огромную площадь, через термоинтерфейс с радиатором контактирует лишь узкая полоска по центру SoC, где находятся кристаллы процессора и графического адаптера.

Скорее всего на днях появится более детальный отчёт о разборке нового компьютера Apple от iFixit с оценкой его ремонтопригодности.