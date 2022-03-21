Apple столкнулась с широкомасштабным сбоем — пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы в работе практически всех сервисов компании. На это указывают данные мониторингового ресурса Downdetector.

С наибольшими трудностями столкнулись пользователи из США, количество жалоб в этой стране превышает несколько тысяч. В частности, о проблемах с использованием Apple Maps сообщили 7273 жителя Штатов, iCloud — 4196, App Store — 3104, Apple Store — 2768, Apple iMessage — 2390, Apple Find my iPhone — 1712, Apple Support — 1330, Apple News — 462, Apple TV — 446.

Пользователи из европейских стран — Великобритании, Германии, Италии, Франции — также оставляли жалобы на работу сервисов Apple. Об ошибках сообщали и российские пользователи, но в меньшей степени, чем зарубежные.

Apple подтвердила, что возникли неполадки с App Store и Apple Music, в работе видеостримингового сервиса Apple TV+, игровой платформы Apple Arcade, а также с облачным сервисом iCloud — приложениями календаря, контактов, электронной почты, но не уточнила причины.

Пользователи заметили неполадки также в работе сервисов Google — в том числе «Google Карт», почтового сервиса Gmail и самого поисковика Google, а также принадлежащего компании видеосервиса YouTube, следует из информации на сайте Downdetector. Он же отметил рост числа жалоб на работу операторов Verizon, T-Mobile и AT&T, сервиса доставки Doordash и других площадок.

На данный момент технические специалисты Apple устранили сбои в работе сервисов компании, говорится на странице корпорации, где отслеживается состояние системы.