Состоялся выход альфа-версии дистрибутива Asahi Linux — первой сторонней ОС, в которой реализована поддержка процессоров семейства Apple M1. Как это обычно бывает с предварительными версиями ПО, здесь могут встречаться ошибки, сбои или отсутствующие важные функции. Но теперь команда разработчиков платформы пообещала ускорить работу.

Автор проекта — разработчик Гектор Мартин, в своё время запустивший Linux на PlayStation 4. Он создал данный дистрибутив Asahi Linux взяв за основу Arch Linux со штатными репозиториями Arch Linux и рабочим столом KDE Plasma. Все специфичные элементы дистрибутива (ядро, инсталлятор, скрипты, дайверы и настройки) вынесены в отдельный репозиторий с открытым доступом.

Дистрибутив подходит для устройств на базе процессоров M1, M1 Pro и M1 Max (но не M1 Ultra) под управлением macOS 12.3 или более поздней версии. Главное требование для установки — не менее 53 ГБ свободного дискового пространства. Такой объём обусловлен «тяжёлым» загрузчиком (он скачивает до 4 ГБ данных) и необходимостью создания резервной копии macOS. Сама же операционная система в итоге займёт на накопителе всего 15 ГБ.

Создатели проекта подчеркнули, что установка Asahi Linux не повлияет на функции безопасности macOS: продолжит работать шифрование FileVault, смогут запускаться приложения под iOS, можно будет смотреть Netflix в 4K. Подчёркивается, что альфа-версия адресована в первую очередь «разработчикам и опытным пользователям», а на сайте проекта приведены довольно обширные списки поддерживаемых и неподдерживаемых функций и компонентов.

В частности, у неё пока нет поддержки графического процессора, портов DisplayPort, Thunderbolt и HDMI, а также функций нейронного блока в составе чипа М1. Полная работоспособность USB 3, динамиков и контроллера дисплея ожидается с ближайшими патчами.

Эти недостатки частично компенсируются тем, что всё-таки удалось реализовать поддержку Wi-Fi, USB, NVMe, управления питанием, клавиатуры, портов Ethernet (на десктопах), информации об аккумуляторе и некоторые другие функции. Но придётся смириться с невозможностью запускать Chromium, проблемами в Emacs, а также некорректной работой программ, использующих jemalloc и libunwind.