Компания Foxconn, которая является крупнейшим сборщиком техники Apple, возобновила нормальную работу своих важнейших линий в китайском городе Шэньчжэнь после остановок, вызванных вспышкой COVID-19.

По данным издания Nikkei Asia, возобновление нормальной работы кампусов Foxconn в Шэньчжэне состоялось в среду на прошлой неделе. В частности, речь идет об основных кампусах, расположенных в городских районах Лунхуа и Гуаньлань. Их деятельность осуществляется при условиях соблюдения политики предотвращения эпидемий, а также мер профилактики и борьбы с распространением заболевания.

Чтобы вновь открыть объект, компания выполнила все государственные условия, а также предоставила персоналу жилье и работу. Другими словами, компания создала систему «замкнутого цикла управления». Аналогичная система была принята для зимних Олимпийских игр, проходивших в Пекине. В компании говорят, что «некоторые операции удалось возобновить, а часть производства находится в стадии реализации».

Ограничения в Шэньчжэне были введены 13 марта из-за выявления нескольких случаев заражения коронавирусной инфекцией. На время локдауна в городе была остановлена работа общественного транспорта, а местные индустриальные парки перевели на закрытое управление, в том числе предполагающее проживание сотрудников предприятий на территории индустриальных парков, а также организацию пунктов, в которых можно сдать ПЦР-тест.