Как стало известно ранее, в новый монитор Apple Studio Display установлен процессор A13 Bionic. А теперь разработчик под ником Khaos Tian обнаружил, что в добавок к этому он оснащается ещё и накопителем на 64 ГБ. Теперь монитор ещё больше схож с iPhone 11 по характеристикам.

При этом по словам Khaos Tian, Studio Display использует только 2 из 64 ГБ. Некоторое свободное пространство, вероятно, необходимо для обновлений прошивки, но 62 ГБ неиспользуемого пространства, по-видимому, в настоящее время бесполезны. Apple не подтвердила объем внутренней памяти Studio Display в своих технических характеристиках.

Та же ситуация и с SoC A13 Bionic, которая установлена в мониторе, и с полноценной iOS. Вероятно, для Apple просто проще и дешевле было взять готовые стандартные решения, включая микросхему памяти объёмом 64 ГБ. К тому же, возможно, A13 Bionic просто несовместима с меньшим объёмом флеш-памяти, так как смартфонов на этой платформе менее чем с 64 ГБ памяти не существовало.

По мнению Khaos Tian, дальнейшее расширение функциональности дисплея вроде установки софта — маловероятный сценарий. Скорее всего, компания просто использовала готовые чипы памяти для iPhone, чтобы облегчить производственный процесс. Заказ отдельной партии комплектующих или перестройка конвейера предположительно обошлись бы дороже такого решения.