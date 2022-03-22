Недавно Apple выпустила финальную версию iOS 15.4. В ней содержится большое количество нововведений и изменений, включая функцию разблокировки Face ID с маской на лице. Как это бывает, есть новшества и со знаком минус. На этот раз речь идёт о повышенном расходе заряда батареи.

Сразу после установки пользователи стали жаловаться на увеличившуюся скорость разрядки устройства. Один из пользователей iPhone 13 Pro Max описал ситуацию «ощущением, будто батарея смартфона уменьшилась вдвое». Другой владелец iPhone 11 сообщил о потере 80% заряда за 24 часа при двух часах работы экрана.

Установка новой ОС на iPhone запускает множество процессов в фоновом режиме, от индексации до повторной калибровки батареи, и это может продолжаться часами или даже днями. Процесс потребляет энергию, а повторная калибровка батареи может создать впечатление, что она разряжается быстрее, хотя на самом деле это не так. Плюс, происходит обновление множества приложений.

Apple советует пользователям подождать несколько дней, пока происходит повторная калибровка батареи. Скорее всего, время автономной работы вернется к норме. Однако все зависит от возраста смартфона.