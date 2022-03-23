По информации корейского издания The Elec, iPhone 15 Pro получит систему Face ID под дисплеем. За разработку системы будет отвечать Samsung Display.

Источники издания рассказали, что в 2023 году Samsung Display поставит Apple партию панелей, созданных по технологии under-panel camera (UPC). Это позволит оставить в экране iPhone 15 единственное круглое отверстие под фронтальную камеру — остальные элементы Face ID будут находиться под передней панелью.

Также инсайдеры выяснили, что дисплеи с новым дизайном появятся только у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Базовые аппараты — iPhone 15 и 15 Max — предположительно получат экраны с классическим вырезом под Face ID.

Предполагается, что впервые новая технология и компонент подэкранного модуля камеры дебютируют в линейке собственных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 5, который выйдет в 2023 году. А уже затем появятся в устройствах Apple.

Известно, что в Fold 3 плотность пикселей на участке дисплея, закрывающего камеру, значительно ниже, чем в остальной части панели — благодаря этому свет может попадать на сенсор камеры, но всё равно это сказывается на качестве фотографий. Пока неизвестно, будет ли подэкранный датчик Face ID таким же эффективным и безопасным, как современный вариант. Известно, что для разработки технологии Samsung Display сотрудничает с канадской OTI Lumionics.

Представленный же в этом году iPhone, как ожидается, станет переходной моделью — аппарат лишится широкой чёлки для камеры и вспомогательных сенсоров в пользу двух небольших отверстий вверху по центру матрицы.