iPhone 15 Pro получит подэкранный сканер Face ID
По информации корейского издания The Elec, iPhone 15 Pro получит систему Face ID под дисплеем. За разработку системы будет отвечать Samsung Display.
Источники издания рассказали, что в 2023 году Samsung Display поставит Apple партию панелей, созданных по технологии under-panel camera (UPC). Это позволит оставить в экране iPhone 15 единственное круглое отверстие под фронтальную камеру — остальные элементы Face ID будут находиться под передней панелью.
Также инсайдеры выяснили, что дисплеи с новым дизайном появятся только у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Базовые аппараты — iPhone 15 и 15 Max — предположительно получат экраны с классическим вырезом под Face ID.
Предполагается, что впервые новая технология и компонент подэкранного модуля камеры дебютируют в линейке собственных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 5, который выйдет в 2023 году. А уже затем появятся в устройствах Apple.
Известно, что в Fold 3 плотность пикселей на участке дисплея, закрывающего камеру, значительно ниже, чем в остальной части панели — благодаря этому свет может попадать на сенсор камеры, но всё равно это сказывается на качестве фотографий. Пока неизвестно, будет ли подэкранный датчик Face ID таким же эффективным и безопасным, как современный вариант. Известно, что для разработки технологии Samsung Display сотрудничает с канадской OTI Lumionics.
Представленный же в этом году iPhone, как ожидается, станет переходной моделью — аппарат лишится широкой чёлки для камеры и вспомогательных сенсоров в пользу двух небольших отверстий вверху по центру матрицы.
Обсуждение