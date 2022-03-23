Приложение и сервис Apple для поиска музыки Shazam получил набор новых функций, которые призваны упростить пользователям поиск предстоящих концертов.

Теперь при поиске песни в приложении Shazam или поиске на веб-сайте Shazam пользователи увидят информацию о концерте и подробную информацию о билетах на предстоящие концерты, которые будут проходить поблизости. Apple считает, что такой подход поможет повысить узнаваемость артистов.

Пользователи Shazam также могут открыть страницу исполнителя, чтобы найти даты, время и места предстоящих концертов, или нажать на любой концерт, чтобы просмотреть дополнительную информацию о туре. Приложение использует информацию с музыкального сайта Bandsintown, который обслуживает более 68 миллионов слушателей и 560.000 артистов, менеджеров, лейблов и агентов.

«Shazam имеет долгую историю инноваций в поиске музыки и объединении артистов и фанатов. С возрождением живой музыки мы рады предоставить пользователям Shazam доступ к концертам и сделать артистов еще более узнаваемыми», — рассказал вице-президент Apple Music и Beats Оливер Шуссер.