Сообщается, что Apple приобрела британское кредитное бюро Credit Kudos, которое использует технологию Open Banking для предоставления точно настроенных кредитных рейтингов. Эту же информацию сообщили источники портала The Block. По их данным, сумма сделки составила $150 млн.

Credit Kudos утверждает, что позволяет более точно оценить кредитоспособность заемщика, используя информацию о его банковских траназакциях и кредитной истории. В качестве источника информации стартап использует систему открытого банкинга, которая действует в ряде стран, включая Соединенное королевство. Открытый банкинг позволяет клиентам безопасно делиться своей банковской информацией со сторонними компаниями.

Credit Kudos конкурирует с крупными агентствам кредитной отчетности, в число которых входят Equifax, Experian и TransUnion. Сделка может иметь серьёзные последствия для текущих клиентов компании, в числе которых указаны Curve и Fronted.

Согласно последнему обновлению сайта Credit Kudos от 21 марта, агентство теперь является дочерней компанией Apple, а все ссылки на политику конфиденциальности перенаправляют пользователь на сайт Apple.

Ожидается, что это приобретение позволит Apple предлагать свою кредитную карту большему количеству людей за пределами США.