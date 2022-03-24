Специалисты iFixit разобрали Mac Studio и поделились несколькими интересными подробностями о строении нового компьютера Apple.

В ходе разборки специалисты попытались установить накопитель из другого Mac. Ранее стало известно, что использовать сторонние SSD в новых Mac нельзя, как и накопители из других Mac. Но это не совсем так. После замены флеш-памяти на аналогичный из другого Mac Studio и ряда манипуляций с конфигуратором удалось заставить систему заработать. Но речь идёт только о накопителях идентичной ёмкости — накопители большего объёма не распознаются. Возможно, программное обновление в будущем позволит проводить апгрейд памяти.

В отличие от твердотельного накопителя, объединённая оперативная память распаяна на плате, что означает невозможность увеличения объёма ОЗУ после покупки Mac Studio.

Специалисты также отметили систему охлаждения с массивными вентиляторами. В Mac Studio используется самый большой после Mac Pro радиатор.

В iFixit отметили сравнительно сложный процесс разборки из-за большого количества крепёжных элементов и типов винтов. Тем не менее компактный системник получил 6 баллов из 10 по части ремонтопригодности.

Это была ознакомительная разборка. Подробная статья с описанием всех компонентов и особенностей Mac Studio выйдет позже.