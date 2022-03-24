Держатели карт российской платежной системы «Мир» больше не могут привязать их к сервису Apple Pay. Ранее добавленные карты тоже постепенно убирают из приложения Apple Pay.

Возможность использовать карты "Мир" появилась в Apple Pay летом 2021 года. Поддержку реализовали большинство крупных российских банков, работающих с розничными клиентами. После введения в отношении РФ международных санкций Apple запретила применять с Apple Pay карты тех российских банков, которые попали под прямые ограничения.

С 10 марта Apple Pay перестал работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard после того, как эти платежные системы одновременно приостановили обслуживание российских карт.

15 марта Apple разрешила пользователям из РФ оплачивать подписки на свои сервисы через «Мир». Но привязать карты с Apple ID удалось не всем. Компания объяснила это проблемами со стороны российских банков. Представители «Мир» заверяли, что карты подгружались в сервисы MirPay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме.