Главный аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить 15-дюймовый MacBook Air в 2023 году.

Кроме того, Apple планирует сделать ещё один MacBook Air с изменённой диагональю дисплея — он будет немного больше существующей модели, но всё ещё между 13 и 14 дюймами.

О планах компании по выпуску подобного девайса говорил и Марк Гурман из Bloomberg в прошлом году. Впрочем, тогда еще не было понятно, забросила ли Apple такую идею или отложила на будущее. Сейчас более вероятен второй вариант.

Помимо этого Янг также сообщил, что Apple разрабатывает базовый iPad с увеличенным дисплеем. Нынешний iPad начального уровня оснащён 10,2-дюймовой панелью, но модель 2023 года получит «немного больший» экран.