Apple планирует запустить сервис подписки на девайсы — смартфоны, планшеты и другую технику. Об этом сообщает Bloomberg.

Ключевым отличием от программы покупки устройств в рассрочку станет размер ежемесячной платы, которая не будет равна цене устройства, разделенной на 12 или 24 месяца. Ожидается, что подписка на iPhone или iPad будет аналогична ежемесячной оплате облачного сервиса iCloud или подписки на Apple Music — в зависимости от выбранного клиентом смартфона или планшета будет меняться и стоимость его использования.

По мнению экспертов, программа будет связана с Apple ID конкретного клиента, с его счета будет ежемесячно списываться определенная сумма. «Это может помочь Apple увеличить доход и облегчить потребителям возможность тратить тысячи долларов на новые устройства», — заявил журналист Bloomberg Марк Гурман. Потребители смогут менять свои iPhone на новые каждый год, как только компания выпустит актуальную модель.

Apple работала над программой подписки в течение нескольких месяцев, но недавно проект был отложен на второй план. Тем не менее ожидается, что услуга подписки будет запущена в конце 2022 года, либо отложена до 2023 года. Также есть вероятность, что Apple откажется от такой идеи вовсе.