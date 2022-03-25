Apple уведомила Национальную систему платёжных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платёжном сервисе Apple Pay, о чём сообщила пресс-служба НСПК.

«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платёжном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней», — сообщил представитель НСПК.

Эту информацию подтвердили и в «Сбере», сославшись на получение от Apple аналогичного уведомления. «Все ранее привязанные к кошельку карты "Мир" будут удалены из платёжного сервиса самой компанией Apple в ближайшее время. При этом для клиентов Android по-прежнему остаётся доступным использование электронного кошелька SberPay», — сообщил представитель «Сбера», добавив, что кошельки Samsung Pay и Mir Pay работают с картами «Мир» в штатном режиме.

По данным ряда источников, 22 марта американские компании получили письма от властей с требованием прекратить работу на территории России в связи с санкциями. Это же коснулось и Apple. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что Apple будет убирать уже добавленные карты из Wallet постепенно. По его словам, отключать будут частями — по 10 тысяч карт за раз. Он считает, что 26 марта будут удалены все карты «Мир».

Информация о том, что Apple ограничила оплату картами платёжной системы «Мир» и начала постепенно убирать из приложения Apple Pay возможность оплаты ими, появилась ещё вчера. Однако на тот момент информацию опубликовала служба технической поддержки держателей карты «Мир», теперь же появилось официальное заявление Apple.