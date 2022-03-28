Журналист Bloomberg Марк Гурман опубликовал статью, в которой рассказал о том, что Apple планирует в ближайшее время добавить многие свои сервисы в Google Play на Android.

Пока что единственное приложение Apple для Android — стриминговый сервис Apple Music. Оно вышло на Android ради конкуренции со Spotify и другими сервисами, но Apple может пойти дальше.

Apple TV+ может быть добавлен для конкуренции с Netflix, Hulu и другими потоковыми сервисами. Ранее приложение было добавлено на PlayStation, Xbox и других платформах, но его нет на Android.

Также на конкурирующую платформу могут портировать Apple Books, «Заметки», «Календарь», «Почту» и «Напоминания», поскольку множество владельцев компьютеров Mac пользуются Android-смартфонами, считает Гурман. «Подкасты» дополнят Apple Music, а Apple News составят конкуренцию «Google Новостям».

При этом Гурман сомневается, что есть смысл портировать на Android сервис «Карты», ведь аналогичный сервис Google лучше интегрирован в систему. А iMessage и FaceTime оказываются сдерживающим фактором от перехода с iOS на Android.