По информации аналитика Минг-Чи Куо, рыночный спрос на iPhone SE 2022 оказался ниже ожидаемого. В связи с этим Apple планирует сократить производство данной модели.

Куо снизил свой прогноз относительно объёма поставок гаджета в текущем году с 25-30 до 15-20 миллионов единиц. При этом он отметил, что недавняя приостановка работы завода по сборке iPhone не оказала влияния на выпуск новинки, но её продажи всё равно снизились. Причин падения спроса на смартфон аналитик не называет.

О снижении объемов выпуска iPhone SE и AirPods примерно на 20% по сравнению с ранее ожидаемыми объемами сообщает также издание Nikkei Asia. В публикации говорится, что Apple теперь ожидает по итогам второй четверти 2022 года выпуск на 2-3 млн меньше смартфонов iPhone SE по сравнению с тем количеством, на которое прежде рассчитывал производитель. Что касается AirPods, то прогноз по производству этих устройств на 2022 год сокращен на 10 млн единиц.

Apple также попросила поставщиков выпустить меньше на 2 млн смартфонов всего модельного ряда iPhone 13, чем планировалось ранее, но это решение в компании объяснили корректировкой на сезонном спросе.

По информации Nikkei, проблемы Apple связаны с экономическими санкциями против России, нарушением цепочек поставки, проблемами на рынках нефти, энергии и сырья, а также опасениями по поводу спроса на дорогую электронику на фоне растущей инфляции.