В Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом члены Американской киноакадемии назвали картину Шан Хейдер «CODA: ребенок глухих родителей». Это первый случай в истории, когда триумфатором «Оскара» стала картина, принадлежащая стриминговому сервису.

Фильм рассказывает историю семьи Росси, где из двух родителей и двух детей лишь одна дочь может говорить. Раби не только говорит, но и поёт. Поступление в престижный музыкальный колледж стало для неё мечтой. Однако у неё есть выбор: либо исполнение мечты, либо семья.

Это первый случай в истории «Оскара», когда такая награда вручается за фильм, чей прокат проходил в стриминговом сервисе, а не кинотеатрах. Его премьера состоялась на фестивале Sundance в 2021 году, после чего компания Apple приобрела права на его показ в Apple TV+ за рекордные для независимого кино 25 миллионов долларов. Фильм получил ещё две статуэтки от киноакадемиков — за адаптированный сценарий и за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур стал первым глухим актером, взявшим «Оскар»).

Главным конкурентом Apple TV+ на премии был американский стриминговый сервис Netflix с фильмами «Власть пса» и «Не смотрите наверх», которые также претендовали на звание лучшего. Кроме Apple TV+ и Netflix за престижную награду боролись Hulu и HBO Max.