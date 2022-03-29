По словам аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, после успешных первоначальных производственных испытаний серия iPhone 14 вступила в фазу технических испытаний (EVT).

Это означает, что компания занимается инженерной проверкой, представляющей из себя тестирование инженерного образцы смартфона — того самого, который будет иметь минимальные отличия от «магазинной» версии устройства либо не иметь их вовсе.

Пу также подтвердил слова другого аналитика Мин-Чи Куо о том, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат новый чип A16, который будет немного больше нынешнего A15 Bionic, несмотря на переход на 4-нм техпроцесс.

Ожидается, что 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max будут иметь два новых выреза в экране вместо чёлки. Они также, вероятно, будут иметь более заметный выступ камеры для размещения 48-мегапиксельной камеры.