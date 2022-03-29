Группа разработчиков опубликовала на GitHub плеер Cider — сторонний клиент для музыкального сервиса Apple Music. Он работает на Windows, Linux и macOS, а исходный код открыт.

Cider основан на официальном Apple MusicKit API и представляет собой только интерфейс для взаимодействия с основными службами купертиновцев. Приложение написано с помощью Electron и Vue.js. Разработчики обращают внимание, что не предлагают «пиратские» услуги, а лишь предоставляют новый опыт взаимодействия с сервисом, и для прослушивания музыки нужна активная подписка на Apple Music.

Отмечается, что плеер может привлечь внимание владельцев устройств под управлением Windows и Linux. Если на macOS официальный клиент стабильно получает обновления, то на Windows приложение давно не обновлялось, и в нем отсутствует ряд функций. На Linux официальной поддержки сервиса вовсе нет, доступна только веб-версия.

Помимо современного интерфейса, Cider предлагает уникальные функции — например, синхронизированные тексты песен (их нет в iTunes для Windows). Скоро появится функция Remote, которая позволит управлять воспроизведением на компьютере с мобильного устройства. Также есть поддержка Chromecast.

Кроме того, он получил и другие функции, которых нет в iTunes для Windows: например, с помощью Cider можно отслеживать конкретных исполнителей, получать быстрый доступ к истории воспроизведения, а также слушать Apple Podcasts без необходимости открывать отдельное приложение.

Пока Cider находится в статусе альфа-тестирования, поэтому ошибки и сбои при использовании неизбежны. Загрузить Cider можно через Github (бесплатно) или через Microsoft Store ($0,99).