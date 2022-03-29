Как сообщает издание «Известия», в марте банки зафиксировали рост оплат по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) в 1,3–2 раза. Он объясняется трудностями оплаты через Apple Pay и Google Pay, а также тем, что граждане отвыкли носить с собой наличные деньги или пластиковые карты.

Оплата по QR-кодам в России чаще ассоциируется с квитанциями ЖКХ, но она распространена в странах Азии, особенно в Китае, где эту технологию используют популярные приложения WeChat и Alipay, а платежные терминалы для оплаты картами, наоборот, не пользуются массовым спросом.

Система быстрых платежей была запущена Банком России и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки в интернет-магазинах (ссылка ведет с сайта магазина в приложение мобильного банка, где покупатель должен согласиться со списанием денег со счета; в этом случае не надо вводить данные карты).

Количество операций в пользу юрлиц через СБП в МТС Банке выросло на 70%, в ДОМ.РФ — на 30%, в Экспобанке — на 14%, сообщили «Известиям» их представители. По данным Делобанка, только в последний месяц доля куайринга в безналичных платежах увеличилась втрое — с 10 до 30%. Рост платежей через СБП также зафиксировали и в Промсвязьбанке, однако там не назвали цифр. В «Сбере», в свою очередь, отметили, что зафиксировали увеличение трансакций по SberPay в электронной коммерции в 1,5 раза. Предварительный мониторинг показывает, что в целом количество С2В-операций в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с показателями февраля, сообщили «Известиям» в ЦБ.

В НСПК (Национальная система платёжных карт) пояснили, что в России сейчас предоставляют возможность оплаты с помощью СБП более 80 банков. Самый распространённый вариант — покупателю предлагается отсканировать QR-код на кассе магазина, который оплачивается через мобильное приложение банка.