Согласно внутреннему документу, который оказался в распоряжении ресурса MacRumors, Apple и авторизованные сервисные центры будут отказывать клиентам в ремонте iPhone, если их смартфон числится утерянным или пропавшим в реестре устройств GSMA.

Сообщается, что компания потребовала, чтобы магазины Apple Store и авторизованные мастерские не принимали смартфоны для ремонта, если во внутренних системах MobileGenius или GSX аппарат будет помечен как утерянный, украденный или приобретённый мошенническим путём. По всей видимости, теперь техслужба Apple будут проверять IMEI устройства в реестре GSMA Device Registry, когда клиент принесёт его для ремонта.

Реестр GSMA – это глобальная база данных, в которой владельцы могут регистрировать IMEI своих устройств и присваивать им статус, например, были ли они потеряны, украдены или получены мошенническим путём. Данный шаг дополняет действующие правила Apple, которые запрещают магазинам и авторизованным поставщикам услуг компании выполнять обслуживание iPhone, если клиент не может деактивировать функцию «Найти мой iPhone» или документально подтвердить факт приобретения смартфона.

Предполагается, что эта мера станет сдерживающим фактором для покупки бывшего в употреблении устройства, ведь оно может оказаться украденным. Впрочем, пользователи могут просто обратиться в неавторизованную ремонтную мастерскую, для которой не играет роли, где было приобретено это устройство.