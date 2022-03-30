Аналитики Bloomberg сообщают, что акции Apple растут 11-ю сессию подряд. Компании практически удалось компенсировать падение стоимости бумаг с начала 2022 года.

К середине марта акции Apple успели потерять в цене 15% с начала года, хотя в январе их курс позволил капитализации компании преодолеть отметку в $3 трлн. С 14 марта курс акций Apple вернулся к росту, и впервые с весны 2003 года продемонстрировал непрерывную положительную динамику на протяжении 11 торговых сессий подряд. Акции компании в итоге подорожали на 17%, опередив многих конкурентов и индексы. Это увеличило рыночную капитализацию компании более чем на 400 миллиардов долларов.

Для сравнения: промышленный индекс Доу Джонса за тот же период вырос на 6%. S&P 500 вырос почти на 10%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite поднялся на 14%. Apple обогнала акции других технологических гигантов, Alphabet (GOOGL) и Microsoft (MSFT), которые с 14 марта выросли примерно на 12%.

Всего же в истории присутствия ценных бумаг Apple на бирже наблюдалось четыре периода роста курса на протяжении более десяти сессий подряд. Нарушить тренд в этом месяце не смогли даже слухи о намерениях Apple сократить объёмы производства iPhone SE во втором квартале и наушников AirPods из расчёта на весь год.