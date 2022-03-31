Аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо сообщил, что в ближайшие годы Apple не выпустит iPhone с подэкранным Touch ID. Ранее он предполагал, что анонс таких устройств состоится до 2023 года – то есть, уже в следующем модельном ряду. Теперь же он опубликовал в Твиттере опровержение данной информации.

«Ранее я предсказывал, что iPhone будет иметь сканер отпечатков пальцев Touch ID под дисплеем не ранее 2023 года», — отметил Куо. По словам специалиста, теперь он полагает, что в компании отказались от идеи создать подобный iPhone в ближайшие годы. Мин-Чи Куо полагает, что смартфон со встроенным дактилоскопическим сенсором не появится по крайней мере до 2025 года.

Инсайдер объяснил свои догадки тем фактом, что в компании довольны тем, как реализована работа биометрического сенсора Face ID с выходом iOS 15.4. В настоящий момент Apple предлагает два способа разблокировки смартфона пользователями с масками на лице — посредством часов Apple Watch или с помощью сканирования областей вокруг глаз.

Ранее журналисты Марк Гурман из Bloomberg и Джоанна Штерн из The Wall Street Journal неоднократно сообщали, что Apple тестировала подэкранный Touch ID в некоторых прототипах iPhone 13, но к релизу компания отказалась от этой функции.