Вице-президент Apple разработке ПО Крейг Федериги в ответ на вопрос пользователя рассказал, почему автоматическое обновление iOS может занимать до нескольких дней или недель, тогда как вручную апдейт можно установить сразу после релиза.

Apple предлагает два варианта обновления смартфонов — в ручном или автоматическом режиме. Пользователь спросил, почему при указании опции автоматических обновлений в настройках телефон обновляется медленно — апдейт может прийти на девайс спустя несколько недель после его выхода.

"Мы постепенно внедряем новые обновления iOS, сначала делая их доступными для тех, кто напрямую ищет их в настройках, а затем через 1-4 недели (после получения отзывов об обновлении) переходим к развёртыванию на устройства с включённой функцией автоматического обновления" - ответил Федериги.

Таким образом пользователи, которые обновляются вручную, фактически выступают в роли дополнительных тестеров свежей прошивки.