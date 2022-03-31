Большинство крупных российских банков с 1 апреля запустит возможность оплаты через «СБПэй», пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрос кредитных организаций. «СБПэй» — мобильное приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей Банка России, с помощью которого можно производить оплату по QR-коду, платежной ссылке или на сайте.

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать «СБПэй» для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платёжных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в «СБПэй» привязываются банковские счета клиентов», — прокомментировали данный вопрос в пресс-службе Московского кредитного банка.

Сейчас основной сценарий оплаты через «СБПэй» — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через «СБПэй» с помощью NFC.

Сервис готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ», Промсвязьбанк и «Абсолют банк». Некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили, например, банк «Русский Стандарт» и Экспобанк.

На сайте СБП говорится, что установить приложение «СБПэй» можно на устройства с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии.