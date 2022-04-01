Apple выпустила небольшое, но важное обновление для своих мобильных платформ — iOS 15.4.1 и iPadOS 15.4.1.

Согласно примечаниям к выпуску, обновление устраняет проблему, из-за которой аккумуляторы iPhone и iPad могли разряжаться быстрее, чем ожидалось. Кроме того, компания улучшила подключение к слуховым устройствам Made for iPhone, которые теряли связь во время использования некоторых приложений сторонних разработчиков. Была исправлена ошибка с устройствами Брайля, которые могли не реагировать во время навигации по тексту или отображения предупреждений.

Помимо этого в iOS и iPadOS 15.4.1, macOS Monterey 12.3.1, tvOS 15.4.1 и watchOS 8.5.1 были закрыты уязвимости нулевого дня, которые могли использоваться злоумышленниками.

Один из эксплойтов затрагивал iPhone и Mac — он позволял вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра. Второй эксплойт, обнаруженный в драйверах Intel Graphics для macOS, мог привести к раскрытию памяти ядра.

В связи с активной эксплуатацией уязвимостей пользователям Apple iPhone, iPad и Mac настоятельно рекомендуется как можно скорее обновить программное обеспечение до последних версий.