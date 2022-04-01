Специалисты iFixit разобрали новый монитор Apple Studio Display, анонсированный в марте этого года. В iFixit отметили, что монитор получился массивным и сравнили его габариты с 24-дюймовым iMac.

В начале видеоролика iFixit пригласила своих зрителей и показала вскрытый 24-дюймовый iMac и Apple Studio Display. Гостям предложили угадать, что из представленного – монитор, а что – полноценный моноблок. Большая часть респондентов ошиблась. Многие аргументировали свой ответ тем, что в корпусе Apple Studio Display установлены массивные вентиляторы, и устройство само собой больше и толще iMac, поэтому и похоже на полноценный компьютер.

Ещё до разборки монитора инженеры отметили, что его корпус даже массивнее, чем у нового iMac. После демонтажа задней крышки выяснилось, что причиной тому стала многослойная конструкция платы системы питания. По мнению представителей iFixit, использование внешнего адаптера помогло бы уменьшить габариты корпуса, но это сказалось бы на удобстве использования новинки.

Специалисты подтвердили, что веб-камера в Studio Display практически идентична камере iPhone 11, поэтому Apple точно сможет улучшить её качество, на которое жаловались многие журналисты и блогеры, в одном из обновлений ПО.

На материнской плате монитора установлен процессор A13 Bionic и модуль памяти на 64 ГБ. Этот же чип Apple устанавливала во всю линейку iPhone 11, в iPhone SE второго поколения и в iPad девятого поколения.

Из трудностей демонтажа, специалисты отметили огромное количество винтов и коннекторов в конструкции Studio Display. Кроме того, массивные динамики не только прикручены к корпусу, но и прочно приклеены, что затрудняет их удаление. Для этого потребовался специальный растворитель.

iFixit обещают опубликовать подробную инструкцию по разборке и дать оценку ремонтопригодности в ближайшее время.