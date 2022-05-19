Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал новый отчёт, посвящённый будущим смарт-часам Apple. По его словам, гаджет восьмого поколения будет заметно отличаться от своего предшественника, переняв ряд дизайнерских решений от базовых моделей iPhone.

Проссер утверждает, что одна из новых моделей будет отличаться от предшественников плоским экраном и корпусом с прямыми боковыми гранями. В прошлом году утечки указывали на то, что Apple Watch Series 7 будут выполнены в подобном стиле, но этого не произошло. После презентации в сети появились предположения, что показанный в ранних утечках гаджет мог оказаться лишь прототипом, который будет представлен позже.

О том, что в этом году прогноз относительно «плоского» дизайна всё же сбудется, также заявил инсайдер ShrimpApplePro, который правильно предсказал дизайн Apple Watch Series 7. Новый дизайн должен сделать часы чуть более устойчивыми к физическим повреждениям, так как все поколения Apple Watch из-за скруглённого выпирающего стекла было достаточно легко повредить. Слухи о подготовке специальной защищенной версии Apple Watch ходят уже давно.

Известно, что в новых моделях умных часов компания сфокусируется на фитнес-функциях и датчиках здоровья, таких как монитор температуры тела. Анонс часов должен состояться вместе с iPhone 14 — осенью 2022 года.