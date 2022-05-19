Apple поделилась новой рекламой, в которой рассказывается о функциях конфиденциальности iPhone, таких как прозрачность отслеживания приложений (App Tracking Transparency) и защита конфиденциальности почты (Mail Privacy Protection), которые призваны предоставить пользователям большую прозрачность и контроль над тем, как собирается их личная информация.

Главной героиней ролика является девушка по имени Элли, которая обнаруживает, что ее данные продаются на аукционе, в том числе электронные письма, история покупок, данные о местоположении, контакты, история веб-серфинга и пр. Осознав, что ее личная информация выставлена на продажу, Элли включает App Tracking Transparency и Mail Privacy Protection, и аукционист вместе с покупателями исчезают как по волшебству.

В прошлогоднем официальном документе Apple сообщила, что среднестатистическое мобильное приложение имеет шесть встроенных сторонних трекеров с «единственной целью сбора и отслеживания людей и их личной информации», приносящих $227 млрд в год. Если верить новой рекламе Apple, iPhone позволяет пользователям ограничивать подобное отслеживание.

С помощью App Tracking Transparency пользователи решают, может ли определенное приложение отслеживать их действия, в том числе и на веб-сайтах других компаний, в целях рекламы или обмена информацией с брокерами данных. На устройствах под управлением iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 (или новее) приложения, которые хотят следить за действиями пользователя на основе уникального рекламного идентификатора устройства, смогут делать это только с разрешения пользователям.

В приложении «Почта» функция Mail Privacy Protection не позволит отправителю писем получать информацию об активности пользователя у себя в электронном ящике. Когда эта функция включена, она скрывает IP-адрес и не позволяет отправителю знать, открывал ли пользователь электронные письма. Функция была представлена с выходом iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8.

По данным Forbes, изменения Apple в области конфиденциальности снизили рентабельность инвестиций в рекламу на 38%.

Apple выпустила данный рекламный ролик как ответ на предложенный Евросоюзом закон «О цифровых рынках», согласно которому компания должна разрешить загрузку на iPhone приложений не из App Store. В течение нескольких месяцев Тим Кук и старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги не прекращая заявляют, что загрузка сторонних приложений поставит конфиденциальность и безопасность пользователей iPhone под угрозу.