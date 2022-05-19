Apple представила прототип своей гарнитуры смешанной реальности совету директоров
Apple продемонстрировала разрабатываемую гарнитуру дополненной реальности членам совета директоров компании, сообщает Bloomberg.
Также компания значительно ускорила разработку специальной операционной системы для гарнитуры под названием rOS. Устройство презентуют в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в 2023 году по ценам от $2000, пишет издание.
Совет компании, состоящий из восьми членов и главного исполнительного директора Apple Тима Кука, собирается не менее четырех раз в год. Прототип устройства был продемонстрирован директорам компании во время последней встречи.
Источники сообщают о том, что работы над новинкой стартовали еще в 2015 году. В профильном подразделении — около 2000 сотрудников, по данным издания. Они столкнулись с проблемами — например, перегревом устройства и неточностью камер. Apple также работает над AR-версиями популярных приложений для iPhone и новыми приложениями для трансляций и онлайн-встреч.
Гарнитура будет сочетать элементы виртуальной и дополненной реальности, оснащена процессорами, как в последних моделях Mac, и экранами со сверхвысоким разрешением. Компания также работает над автономными AR-очками под кодовым названием N421, которые будут выпущены до 2030 года.
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