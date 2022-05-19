Apple продемонстрировала разрабатываемую гарнитуру дополненной реальности членам совета директоров компании, сообщает Bloomberg.

Также компания значительно ускорила разработку специальной операционной системы для гарнитуры под названием rOS. Устройство презентуют в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в 2023 году по ценам от $2000, пишет издание.

Совет компании, состоящий из восьми членов и главного исполнительного директора Apple Тима Кука, собирается не менее четырех раз в год. Прототип устройства был продемонстрирован директорам компании во время последней встречи.

Источники сообщают о том, что работы над новинкой стартовали еще в 2015 году. В профильном подразделении — около 2000 сотрудников, по данным издания. Они столкнулись с проблемами — например, перегревом устройства и неточностью камер. Apple также работает над AR-версиями популярных приложений для iPhone и новыми приложениями для трансляций и онлайн-встреч.

Гарнитура будет сочетать элементы виртуальной и дополненной реальности, оснащена процессорами, как в последних моделях Mac, и экранами со сверхвысоким разрешением. Компания также работает над автономными AR-очками под кодовым названием N421, которые будут выпущены до 2030 года.