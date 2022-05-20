Аналитики Canalys опубликовали отчет о поставках смартфонов в Северной Америке за первый квартал 2022 года.

Отгрузки iPhone за указанный период составили 20 млн штук. Рост составил почти 20% по сравнению с 17 млн устройств, проданных в первом квартале 2021 года, а доля рынка Apple выросла с 45% до 51%. Это стало возможным благодаря высокой популярности iPhone 13.

На втором месте расположилась Samsung, которая нарастила продажи только на 1%, до 10,5 млн, заняв тем самым 27% рынка. Лучше всех у южнокорейской компании продавались смартфоны серий Galaxy S и Galaxy A, которые охватывают широкий ценовой диапазон.

Тройку лидеров замыкает Lenovo, выпускающая смартфоны под брендом Motorola, с ростом на 56%, долей 10% и 4 млн проданных смартфонов.

TCL с долей в 4% заняла четвёртую строчку рейтинга, а замкнула пятёрку Google, заняв 3% рынка. При этом Google показала впечатляющий рост, поставив 1,2 млн смартфонов, тогда как в первом квартале прошлого года компания отгрузила лишь 0,2 млн устройств.

На все остальные бренды в Северной Америке приходится лишь 15% рынка, причём продажи всех этих компаний суммарно рухнули на 64%, до 2,1 млн единиц.